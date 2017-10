Warum wir den Generationenvertrag kündigen müssen

Stattdessen kann man zusätzlich Geld in den privaten Topf des Bundesfonds einzahlen. Der Markt für private Altersvorsorge ist unübersichtlich und so nur für eine gebildete Schicht zugänglich. Die wenigsten haben genug Wissen und Muße, um sich mit den vielen Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Beim Bundesfonds wäre das einfacher: Professionelle Manager nähmen den Bürgern die Anlage-Entscheidung ab.

Mit einem halb-privaten Bundesfonds wird private Altersvorsorge für alle zugänglich.

Durch einen Fonds lässt sich die Rente langfristig besser finanzieren als über ein Umlagesystem. Das alte Rentensystem kann schrittweise in den Bundesfonds transformiert werden. Zum Übergang taugen die Erlöse aus dem Staatsanleihen-Verkauf. Die Beiträge könnte man bereits in fünf Jahren erheben und nach und nach damit beginnen, die Beiträge derer, die in zwanzig Jahren in Rente gehen, in den Fonds zu übertragen.

Es bleibt das Risiko, dass die Aktien weniger abwerfen, als die Rückzahlung der Anleihen beansprucht. Natürlich ist dieses System vom Finanzmarkt abhängig. Durch eine intelligente Streuung der Aktien, kann man solche Probleme aber zumindest abfedern. Und ein Problem haben wir ja mit dem bisherigen Modell auch!

Ist das realistisch?

Trotz Vorbildern wie Norwegen und Empfehlungen aus der Wissenschaft wird es einen Bundesfonds in der kommenden Legislatur wohl nicht geben. Die Grünen wollen lediglich einen staatlichen Fonds für die private Vorsorge anbieten. Es ist auch eher eine Randidee im Wahlprogramm. Ab 2021 ist und sollte dann wieder alles möglich sein. Jedes Jahr, das ohne Reformierung der Rente verschenkt wird, wird auf dem Rücken der jungen und noch kommenden Generationen ausgetragen.