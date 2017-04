Kannst du die Bibel vom Koran unterscheiden?

Gerechtigkeit

Donald Trump ist am Samstag seit 100 Tagen im Amt. Selten war der Neustart eines US-Präsidenten so umstritten: Trump will Menschen die Einreise verbieten, streicht Gelder für den Klimaschutz und provoziert einen Krieg mit Nordkorea. Atomphysiker haben schon mal vorsorglich die Apokalypse-Uhr neu gestellt (bento).

Die ersten 100 Tage wirken im Rückblick wie ein sich täglich erneuernder Wahnsinn.

Das Schlimme ist: Wir haben uns an diesen Wahnsinn längst gewöhnt.