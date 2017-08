Warum viele Opfer rechter Gewalt in der offiziellen Statistik nicht erwähnt werden

Mehr als 22.000 Personen zählen die Behörden zur rechtsextremen Szene in Deutschland. 25 davon gelten als "Gefährder", also Neonazis, denen die Polizei Terroranschläge zutraut. So unterscheidet sich die rechte Szene: Mehr als 22.000 Personen zählen die Behörden zur rechtsextremen Szene in Deutschland. 25 davon gelten als "Gefährder", also Neonazis, denen die Polizei Terroranschläge zutraut. So unterscheidet sich die rechte Szene:

Rechte Parteien Ein demoliertes Wahlplakat der NPD. (Bild: Hendrik Schmidt/dpa) Rechte Parteien Ein demoliertes Wahlplakat der NPD. (Bild: Hendrik Schmidt/dpa)

In den Neunzigern war die NPD sehr aktiv, heute ist die Partei fast vergessen. Mehrere Tausend Extremisten sind dennoch in ihr aktiv. Auch andere Kleinstparteien wie "Der 3. Weg" oder "Die Rechte" ziehen Rechtsradikale an.

Identitäre Das Lambda-Zeichen ist das Symbol der "Identitären". (Bild: Arno Burgi/dpa) Identitäre Das Lambda-Zeichen ist das Symbol der "Identitären". (Bild: Arno Burgi/dpa)

Die Identitären nennen sich Bewegung, haben hier aber nur etwa 100 aktive Mitglieder. Sie geben sich modern, distanzieren sich von Gewalt – ihre Wurzeln liegen aber in der Neonazi-Szene. Sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet.

Freie Kameradschaften ...wie die verbotenen "Skinheads Sächsische Schweiz" oder die "Oldschool Society". Freie Kameradschaften ...wie die verbotenen "Skinheads Sächsische Schweiz" oder die "Oldschool Society".

Als in den 90ern rechte Parteien verboten wurden, sammelten sich viele Neonazis in "Freien Kameradschaften". Die Gruppen arbeiten lokal, sind aber gut vernetzt – von ihnen gehen oft rassistische Gewalttaten aus. In Deutschland gibt es etwa 200.

Islamfeinde Hier auf einer "Pro-NRW"-Demo (Bild: Marius Becker/dpa) Islamfeinde Hier auf einer "Pro-NRW"-Demo (Bild: Marius Becker/dpa)

Aktionsbündnisse wie "Pegida" oder "Pro-NRW", die regelmäßig zu Demos gegen den Islam aufrufen. Offiziell warnen sie "nur" vor Terrorismus – tatsächlich geht es pauschal gegen Muslime und Ausländer. Demoleiter sind mit der Neonazi-Szene verbunden.

Neue Rechte Der Publizist Götz Kubitschek gehört zu den prominenten Stimmen der "Neuen Rechten" (Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa) Neue Rechte Der Publizist Götz Kubitschek gehört zu den prominenten Stimmen der "Neuen Rechten" (Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa)