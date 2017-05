Sächsische Politiker wollen die Lesung eines kritischen Buchs über Sachsen verhindern

Mit Freunden hatte Schlechte auf Facebook diskutiert, was genau ihn an der Buchlesung störte: Sie sei politisch – noch dazu, weil das Buch voller "linker" Autoren sei – und politische Aktivitäten seien am Lesungsort, dem Ratssaal von Meißen, per Satzung verboten. Sein Parteikollege Rautschek widerspricht ihm. Er kenne das Buch zwar nicht, aber selbst, wenn es "wenig schmeichelhaft" sei: "Man sollte über alles offen diskutieren können."

Auch Literaturfest-Organisator Bahrmann will sich den Vorwurf der Politisierung nicht gefallen lassen. Nur politischen Parteien seien Auftritte im Ratssaal verboten – die Lesung sei unbedenklich.