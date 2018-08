Auch die Hilfsbereitschaft der eigenen Anhänger scheint sich in Grenzen zu halten: Bislang haben die "Identitären" trotz des international klingenden Namens der "AHA" nach eigenen Angaben auf der Seite nur 3.000 Euro an Spenden eingestellt. Im vergangenen Jahr sammelten sie in überschaubarer Zeit fast 125.000 Euro, um Flüchtlinge mit einem eigenen Schiff auf dem Mittelmeer zu stoppen ( SPIEGEL ONLINE ).

Durch die Gründung eines eigenen Vereins samt eigenem Konto wollen wir die Spendengelder nach der Intention aufteilen: Hilfe vor Ort in den Krisenländern oder patriotische Aufklärungsarbeit in Europa.​​​

Es könnte also gut sein, dass das gespendete Geld noch nicht einmal bei Flüchtlingen landet, die im Nahen Osten geblieben sind. Stattdessen könnten sie ganz klassisch für "patriotische Aufklärungsarbeit in Europa" investiert werden. Diese Form der Unterstützung könnten die "Identitären" in Europa derzeit ohnehin gebrauchen. In Österreich standen kürzlich mehrere Führungskader der Gruppe vor Gericht. Zahlreiche Konten wurden von Banken gesperrt. (bento)