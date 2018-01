Diesen rassistischen Müll müssen sich Menschen jeden Tag antun

Manchmal versteckt sich Diskriminierung aber auch in einem Lob: In der neunten Klasse wechselte ich die Schule und kam in einen Jahrgang mit einem sehr geringen Migrantenanteil. Meine damalige Geschichtslehrerin schrieb unter einen meiner Aufsätze, dass sie es bemerkenswert fände, wie gut mein Deutsch sei. Ich weiß, sie meinte das nicht böse, aber ich habe sie am Ende des Unterrichts darauf hingewiesen, dass ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin und dass auch meine Mutter hier aufgewachsen ist. Meine Muttersprache ist Deutsch.

Viele meinen, "sowas" dürfe man ja wohl noch sagen. Das sehe ich anders: Die Grenze ist da, wo man andere in eine Schublade steckt, sie vorverurteilt oder Menschen kurzerhand mit Extremisten oder Terroristen gleichsetzt. Ich fände es auch nicht ok, wenn jemand sagen würde, alle Deutschen seien Nazis.