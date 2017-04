Ihr nehmt mir das Deutschsein weg

Manchmal will ich den Leuten mein "Aber eigentlich bin ich deutsch…", ins Gesicht schlagen. Ich will ihnen sagen, dass meine Oma Elfriede heißt und mein Opa Siegfried und dass meine Mama eine Heidi ist und mein Papa ein Uwe. Ich will ihnen sagen, dass ich in Ludwigsburg geboren bin und den deutschen Pass de facto seit meiner Geburt besitze – genauso wie sie.



Ich will ihnen sagen, dass Deutsch meine Muttersprache ist und ich schon in der Grundschule bessere Aufsätze als Annika, Linda und Co. schreiben konnte. Ich will ihnen sagen, dass mein Lieblingsessen Käsespätzle mit gerösteten Zwiebeln ist und dass ich im Sommer immer Streit mit meiner Oma hatte, da dies kein Sommeressen ist.

Ich will ihnen sagen, dass ich die deutsche Hymne in Sopran und Alt singen könnte, wenn ich es nur wollte. Ich will ihnen sagen, dass ich automatisch ein klitzekleines bisschen zu schwäbeln anfange, sobald ich am Stuttgarter Hauptbahnhof ankomme.

Ich will ihnen die ganzen deutschen Vornamen meiner Familienmitglieder aufzählen und hintendrein deren Nachnamen, damit sie endgültig den Mund halten. Ich will frech werden und ihnen sagen, dass ich womöglich deutscher bin, als sie es je sein werden. Ich will die deutsche Fahne wie einen Kokon um mich Hüllen, damit es auch der letzte Idiot versteht.



Dann steigere ich mich in meine Wut hinein und male mir insgeheim aus, wie ich bei meinem nächsten Sommerurlaub die Strände in meinem Deutschland-Bikini unsicher machen werde. "Schaut her! Ich bin deutsch! Ich bin eine schwarze Deutsche! Haha!", werde ich dann wohl wie eine Verrückte jedem Urlauber, der Sandalen mit Socken trägt und einen Mulatte Ice To Go in der rechten Hand hält, ins Gesicht schreien.

Für einige von euch ist es nur eine Frage. Was soll schon dabei sein? Man darf doch wohl noch fragen, wo jemand herkommt, oder?

Doch schon allein durch die Frage nach meiner Herkunft nehmt ihr mir das Deutschsein weg, ihr klaut es mir. Ihr drängt mich mit anderen Deutschen zusammen in eine Ecke und gebt uns dann das Label "Mitbürger mit Migrationshintergrund".