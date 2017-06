Was weißt du eigentlich über Flüchtlinge?

Gerechtigkeit

Es ist noch nicht lange her, da war die Flüchtlingskrise das alles beherrschende Thema. Gefühlt ist die Aufmerksamkeit ziemlich abgeflaut – in Deutschland kommen nun verglichen mit dem Herbst 2015 nun deutlich weniger Flüchtlinge an.

Und dennoch: Die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen weltweit hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekord erreicht. Laut dem Uno-Flüchtlingshilfswerk haben aktuell insgesamt 65,6 Millionen Menschen durch Krieg, Gewalt und Verfolgung ihre Heimat verloren.