Wie ein Paar es geschafft hat, dass Hunderte Menschen für die EU demonstrieren

Mit Emotionen muss man umgehen, das ist ganz natürlich. Wir sind eine Bürgerbewegung, das halten wir aus. Bei uns gibt es keinen Hass oder spalterische Rhetorik. Wir sind für etwas und nicht gegen etwas – für Einheit in Europa und starke Demokratien.

Wir wollen parteiübergreifend arbeiten, ich bin auch nicht Mitglied in einer Partei. Wir müssen auch mit Menschen ins Gespräch kommen, die Europa kritisch sehen. Wir sind keine EU-Romantiker, wir sehen die Defizite.

Erst kamen natürlich Freunde und Menschen aus unserem Bekanntenkreis. Ich arbeite als Anwalt und Mediator, meine Frau ist auch Mediatorin. Wir wollen aber Menschen mit ganz unterschiedlichen Berufen und jeden Alters ansprechen. An "Pulse of Europe" nehmen Alt-68er, linke Friedensaktivisten, junge Familien, Schüler teil – viele waren noch nie auf einer Demonstration.

Wie viel können eure Demonstrationen mit einigen Hundert Teilnehmern überhaupt erreichen?

Erst einmal finde ich es gut, dass sich viele politisch engagieren, die es sich sonst in ihrem Wohnzimmer gemütlich gemacht haben. Wir tun einfach das, was in unserer Macht steht und setzen öffentlich ein Zeichen.

In Großbritannien und den USA gingen Menschen erst nach der Brexit-Enstcheidung und der Trump-Wahl auf die Straße. Wir tun das, bevor wichtige Entscheidungen anstehen. Wir wollen nicht, dass Rechtspopulisten wie Geert Wilders in den Niederlanden oder Marine Le Pen in Frankreich Erfolg haben. Beide haben ein Referendum zum Austritt aus der EU angekündigt. Auch die Bundestagswahl im Herbst kann richtungsweisend für die EU sein.

Wie geht es jetzt weiter?

Bis zum 12. März werden unsere Demonstrationen erst einmal regelmäßig stattfinden, dann sind die Wahlen in den Niederlanden. Es haben sich schon Mitglieder aus dem Europaparlament bei mir gemeldet, Gespräche mit ihnen muss ich noch führen, Medien berichten über uns. Wir werden also gesehen und gehört.