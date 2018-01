Wie der Sexmarkt in Deutschland funktioniert

Wie gesagt: Niemand weiß genau, wie viele Frauen tatsächlich als Prostituiert e arbeiten. Auf der Suche nach Zahlen landet man immer wieder bei dieser groben Schätzung: Zwischen 100.000 und 400.000 Prostituierte soll es in ganz Deutschland geben. ( Plenarprotokoll des Bundestages ) Sicher ist sich aber niemand. Das liegt laut Charlie Hansen vom Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistung e.V. (BesD) auch an der hohen Fluktuation : Viele Frauen würden nur ein- oder zweimal als Prostituierte arbeiten.

Wie landen Frauen in der Prostitution? Und wie freiwillig verkaufen sie ihren Körper?

Gilt das Recht auf freie Berufswahl auch für Prostituierte? Verkaufen Frauen ihren Köper freiwillig? Werden sie gezwungen? Verdrängen sie, was sie tun? Über diese Fragen diskutieren Wissenschaftler, Politiker, Sozialarbeiter, Aktivisten – in Deutschland und in anderen Ländern.

Undine de Rivière gehört zu den Befürwortern. Während ihres Physik-Studiums fing sie in der Sexarbeit an, ihr Studium hat sie erfolgreich beendet, bei der Prostitution ist sie geblieben, seit 23 Jahren schon. Sie besitzt ein eigenes Studio und hat einen Blog zum Thema Sexarbeit in Deutschland, im Mai wird außerdem ihr Buch “Mein Huren-Manifest: Inside Sex-Business“ über ihr Leben und die Erfahrungen innerhalb des Rotlichtmilieus erscheinen.

"Das war persönliche Neugier und absolut Eigeninitiative", sagt Undine de Rivière über ihren Einstieg. Und: "Ich mag meinen Job sehr gerne und habe nicht vor, etwas zu ändern."