"Die EU zu verlassen, wäre das Schlimmste, was Polen passieren könnte"

Die Regierung wischt die Vorwürfe beiseite und arbeitet weiter an ihrem Umbau des Landes. Anfang der Woche hat sie eine umstrittene Justizreform verabschiedet: Sie erlaubt es der polnischen Regierung, an allen ordentlichen Gerichten Gerichtspräsidenten und deren Stellvertreter zu entlassen.

In den vergangenen Tagen gab es dagegen massive Proteste: Tausende gingen in Warschau und anderen Städten auf die Straße, die EU leitet ein Vertragsverletzungsverfahren ein. Polens Präsident Andrzej Duda will die umstrittene Reform stoppen, hat aber sein Veto nur gegen Teile des Gesetzes eingelegt – er blockiert es also nicht grundsätzlich (bento). Wie stehen Menschen im Land zu diesen Veränderung? Wir haben mit Studenten in Warschau gesprochen. Lukasz, 21, studiert Jura an der Law School University in Warschau

Lukasz Bielski (Bild: bento)

Unsere Politiker – sowohl die Regierung als auch die Opposition – haben überhaupt keine Ideen für unsere Zukunft. Sie wollen einfach nur ihre Positionen bewahren. Das Niveau der öffentlichen Debatte ist so niedrig wie noch nie: Es finden überhaupt keine Diskussionen im Parlament mehr statt. Die Regierung entscheidet, was sie will – vergangene Woche haben sie 1300 Änderungsanträge der Opposition an ihre Justizreform einfach abgelehnt.

Als Jurastudent weiß ich, dass die Justizreform verfassungswidrig ist.

Gesetzgebung, Regierung und Justiz in einer Hand zu vereinen, ist sowohl gegen unsere Verfassung wie auch gegen europäische Werte. Die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PIS) sagt zwar, dass diese Reform nötig sei, um die "privilegierte Kaste" der Richter zu zerbrechen. Klar ist unser Justizsystem defekt und braucht eine Reform. Aber leider werden keine der Probleme durch das neue Gesetze gelöst werden. Das dient nur dazu, Macht über die Gerichte zu erlangen.

Für unabhängige Anwälte sehe ich hier keine Zukunft Lukasz Bielski

Seit einer Woche nehme ich an den Demonstrationen gegen die Regierung teil. An meiner Universität habe ich mich mit Freunden zu einer Aktivistengruppe zusammengefunden und einen kritischen Brief an Minister und Senatoren geschrieben. Ich habe wirklich Angst um meine Zukunft. Im Moment denke ich darüber nach, im Ausland weiter zu studieren – denn für unabhängige Anwälte gibt es keine Zukunft unter der PIS. Die EU sollte von Artikel 7* Gebrauch machen und Sanktionen einleiten. Ich hoffe, dass sie alles tun wird, um unsere Regierung zu stoppen. Und ich bedauere das zu sagen, aber im Moment ist kein Platz für Polen und Ungarn in der Europäischen Union.

Artikel 7 des EU-Vertrages von Lissabon Die Regelung will sicherstellen, dass sich alle EU-Mitgliedsstaaten an Grundwerte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit halten. Bei "schwerwiegender und anhaltender Verletzung" dieser Werte können dem Mitgliedstaat seine Stimmrechte entzogen werden. (EU Kommission) Für diesen Beschluss ist eine Vierfünftel-Mehrheit notwendig, 22 Staaten müssten zustimmen. Er gilt als das schärfste Sanktionsmittel – noch nie wurde von ihm Gebrauch gemacht.

Marcin Borys, 24 Jahre, Jurastudent in Warschau

Marcin Borys (Bild: bento)

Die politische Lage in Polen ist gerade echt beschissen. Man kann Polen kein demokratisches Land mehr nennen – die Mehrheit des Sejm, des Parlaments, hat sich selbst das Recht erteilt, über alles zu bestimmen. Auch wenn es nur von einer knappen Mehrheit gewählt wurde. Die öffentlichen Medien werden komplett von der Regierungspartei kontrolliert – und die Journalisten von jungen Obrigkeitshörigen ersetzt. Sie propagieren einen Hass gegen die EU, die Opposition und gegen Flüchtlinge. Aber auch die Opposition ist problematisch. Denn sie scheint total machtlos und ist nicht überzeugend – es fehlt definitiv an guten Führungspersonen. Ich habe Angst, dass unsere Regierung Polen aus der EU führt. Sie hat bereits eine Kampagne gestartet, die genau das zum Ziel hat. Sie versucht, die Bevölkerung zu überzeugen, dass die EU nicht demokratisch ist und dass sie Polen ausnutzt. In ihrer Hasspropaganda behaupten sie, dass Polen vor Immigranten geschützt wäre, wenn es die EU verlassen würde.

​Ich habe Angst um meine Generation. Marcin Borys