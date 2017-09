Wenn dich diese Plakate nicht zum Wählen bewegen, wissen wir auch nicht weiter

Etwas nervig, trotzdem wichtig: Bei dieser Bundestagswahl geht es nicht nur um den nächsten Kanzler, sondern auch darum, ob in Deutschland wirklich eine rechtspopulistische Partei die stärkste in der Opposition sein sollte. Für Menschen, die das verhindern wollen, ist Wählen also wirklich so wichtig wie lange nicht. Zudem sinkt die Wahlbeteiligung ohnehin seit Jahren:

Wie also zur Wahl aufrufen, ohne den nervigen Moralapostel zu spielen? Vielleicht so wie die Kreativagentur Super an der Spree. Die Berliner Werber hängen seit einigen Tagen Plakate in Berlin-Neukölln auf, in denen sie zur Wahl aufrufen. Um überhaupt wahrgenommen zu werden, haben sie eine deutlich derbere Ansprache gewählt als die ganzen Selfie-Poser:

Kreuzen statt klicken, ihr likegeilen Bitches

Gibst du Fick auf Demokratie, gibt Demokratie Fick auf dich

Wir möchten gute Nachbarn sein und zur politischen Teilhabe anstiften. Stefan Trabant, Kreativdirektor bei der Agentur

Stefan Trabant, Kreativdirektor bei der Agentur, hat die Kampagne mitentwickelt und will Merkels Langeweile-Wahlkampf zumindest mit seinen Plakaten etwas entgegensetzen. "Die Kanzlerin betreibt ja schon seit Jahrzehnten einen Demobilisierungswahlkampf. Die Plakate zeigen, dass politische Botschaften funktionieren, wenn sie spitz formuliert sind", sagt er. "Und sie geben den Leuten Argumente, die in diesen Tagen Familie und Freunde noch überzeugen wollen, wählen zu gehen.“ Angenehmer Nebeneffekt: Die Werber beweisen, dass sie kreativ sind. Bestimmt nicht schlecht für's Geschäft.

