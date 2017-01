"Was da passiert, geht auch uns an": Warum treten junge Menschen jetzt in Parteien ein?

In Berlin gingen am Samstag nach der US-Wahl Hunderte Menschen auf die Straße ( bento ), um gegen Trumps Sieg zu protestieren. In Hamburg gründete sich eine Jugendbewegung, genannt DEMO ( "Zeit Magazin" ).

Ich will etwas tun, ich will mich politisch engagieren – diesen Impuls haben im vergangenen Jahr viele verspürt, nach den Wahlerfolgen der AfD , nach dem Brexit , spätestens aber nach dem 9. November, dem Tag, an dem die Amerikaner Donald Trump zum nächsten Präsidenten wählten.

Und ich will auch über die Partei hinaus mit Leuten in Kontakt kommen, die ganz andere Ansichten haben als ich. Das geht zum Beispiel beim Wahlkampf . Ich weiß noch nicht, ob ich da nächstes Jahr wirklich mitmache, aber die Möglichkeit habe ich zumindest.

Wenn du in eine Umweltschutzgruppe gehst, triffst du dort auf andere Umweltschützer. Klar, auch eine Partei ist eine Bubble, doch schon beim Neumitglieder-Treffen habe ich festgestellt: Nicht alle SPD-Mitglieder sind gleich. Da sind alte und junge Menschen vertreten, verschiedene soziale Schichten, unterschiedliche Anliegen. Zum Beispiel ein Herr um die 60 aus Reinickendorf; sein Hauptanliegen ist die Pflege, weil seine Frau krank ist. So jemanden hätte ich sonst wahrscheinlich nicht getroffen .

Natürlich gibt es Punkte im Parteiprogramm der SPD, die ich ablehne: Dass sie den Kohleausstieg nicht mitmacht, finde ich rückwärtsgewandt. Dass nicht mehr Frauen in der Parteispitze sind, ebenfalls. Zuvor hatte ich mich immer hinter den 40 Prozent versteckt, in denen ich nicht mit der Partei übereinstimme. Nach der US-Wahl hatte ich endlich den Mut, wegen der übrigen 60 Prozent einzutreten.

Als ich in der Wahlnacht ins Bett ging, lag Hillary Clinton vorne; als ich aufwachte, war Trump US-Präsident . Ich war erschüttert und wütend – und ich dachte: Jetzt musst du was machen.

Jannis, Anfang 20, SPD

Ich bin vor einem halben Jahr in die SPD eingetreten. Ich finde, in einer parlamentarischen Demokratie ist es die logische Konsequenz, dass man sich in einer Partei organisiert und dort auch mitwirkt. Mein Eintritt in die SPD lässt sich nicht auf einen Anlass reduzieren, aber er ist auch ein Protest gegen den Populismus und die viel zu einfachen Antworten, die er auf schwierige Fragen gibt. Was in den vergangenen Monaten in Deutschland passiert ist, hat mich daran erinnert, wie wichtig die Unterstützung liberaler, sozialer und rechtsstaatlicher Parteien ist. Die Vorkommnisse in Bautzen, Björn Höckes Reden, die Wahlerfolge der AfD – das sind Ereignisse, die man in einer aufgeklärten Gesellschaft eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hat.

Ich glaube, fast jede Kritik an den Parteien, am "System", hat ihre Berechtigung.

Aber ich glaube auch, es ist zu leicht, jedes Problem mit einem Fehler der Parteien oder des Systems zu begründen. Sicher könnten die Parteien mehr machen, mehr in den Dialog mit den Bürgern treten. Umgekehrt könnten aber auch die Bürger mehr machen, sich mehr engagieren. Die SPD ist die Partei, mit der ich mich am meisten identifiziere; ich teile ihre Grundwerte – und die sind schließlich wichtiger als einzelne Führungspersonen. Alle anderen Parteien kommen für mich nicht infrage: Ich bin kein Freund von Radikalem, ich glaube, das ist auf beiden Seiten gefährlich. Und ein konservatives Wertebild wie bei der CDU widerstrebt mir. Trotzdem: Auch die SPD macht nicht alles richtig und ich habe meine Differenzen mit ihr. Ich bin für den Klimaschutz – und dagegen, dass sich die SPD in Teilen gegen den Ausstieg aus der Kohleförderung wehrt.

Früher war ich ab und zu bei Veranstaltungen der Jusos, habe für die SPD im Wahlkampf Flyer verteilt. Seitdem ich eingetreten bin, habe ich aber noch nichts Größeres unternommen, momentan fehlt mir einfach die Zeit. Aber ich würde demnächst gerne mehr machen und mich wirklich engagieren. In eine Partei einzutreten ist ja nur ein erster Schritt.

Christian Bergmann, 28, Grüne

(Bild: Christian Bergmann)

Ich bin zum 1. November in die Partei Bündnis 90/Die Grünen eingetreten, vorher war ich sieben Jahre lang Mitglied in der SPD. Ich hatte schon eine ganze Zeit lang überlegt, zu den Grünen zu wechseln. Ich habe mich in den vergangenen Jahren eher mit grünen Themen auseinandergesetzt, Atomkraft zum Beispiel. Ich finde auch, dass die SPD nicht mehr das repräsentiert, was sie eigentlich repräsentieren sollte. In Punkto Gleichberechtigung sehe ich überhaupt keine Fortschritte. Wer kommt als Kanzlerkandidat in Frage? Das sind wieder die alten Männer. Bei den Grünen ist das allein wegen der Doppelspitze ganz anders.

Die Wahl in den USA hat für mich persönlich nichts verändert.