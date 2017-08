Polizei will angeblich Kriminalität bei Flüchtlingen vertuschen? Nein!

Haha

Eine Banane für 1000 Euro? Oder eine Prada-Büroklammer? Brauchst du alles nicht? Egal – der Instagram-Account ebaybae sammelt die absurdesten Funde auf Ebay.

Was du hier findest, reicht von extrem teuren Designer-Produkten bishin zu jemandem, der sich für 10.000 Dollar das Logo einer Firma tätowieren lassen würde. Verantwortlich für diesen Account ist Tae In Ahn. Sie arbeitet eigentlich im Metropolitan Museum of Art in New York. Dort entwirft sie Behälter für Kunstsammlungen.