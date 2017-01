"Ein Trikot kann ich ausziehen, meine Haut nicht"

Gerechtigkeit

Junge Nichtweiße erklären, was sie von "racial profiling" halten

Seit der Neujahrsnacht wird in Deutschland diskutiert, ob der Polizeieinsatz in Köln gerechtfertigt war (bento). Die Polizei habe pauschal arabisch- und afrikanischstämmige Menschen als "Nafris" – als "Nordafrikaner" oder gar "nordafrikanische Intensivtäter" – abgestempelt, so der Vorwurf. Außerdem stellen viele die Frage: Sollte "racial profiling" – also das Fahnden nach ethnischer Herkunft – erlaubt sein oder ist es rassistisch?

Wir haben diejenigen gefragt, um die es bei der Debatte geht: junge nichtweiße Männer. Sie erzählen uns, welche Erfahrungen sie bislang mit der Polizei hatten und was sie von "racial profiling" halten.