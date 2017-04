Moscheereport: Hier antwortet Constantin Schreiber auf die Kritik an "Inside Islam"

In deiner Doku-Reihe besuchst du die Dar-Assalam-Moschee in Berlin, am Montagabend läuft der zweite Teil in der ARD. Die Gemeinde wirft dir auf Facebook vor, ihren Imam zu negativ dargestellt zu haben.

Die Moschee gehört zu denen, die in der Öffentlichkeit sehr polarisieren. Auf der einen Seite ist sie im Fokus des Verfassungsschutzes, Hassprediger sollen dort aufgetreten sein – auf der anderen Seite bietet die Gemeinde Integrationsprojekte und eine interreligiöse Begegnungsstätte an. Ehrlich gesagt, kommt sie in der Sendung sehr differenziert und keineswegs einseitig weg. Dass sie vor der Ausstrahlung der Folge so gegen die Sendung trommeln, kann ich daher nicht verstehen.