Daniel ist 35 und Bürgermeister: "Erfahrung wird immer unwichtiger"

2009, da war er 27, wurde er zum jüngsten Bürgermeister in Nordrhein-Westfalen gewählt. Fünf Jahre später gewann er die Wahl erneut – mit 94,64 Prozent der Stimmen.



Heute ist Daniel Zimmermann 35 und hat viel erreicht: Monheim am Rhein hat die Einnahmen durch eine Gewerbesteuer verzehnfacht, bald gibt es flächendeckend öffentliches WLAN – und Zimmermann selbst ist in Talkshows und Fernsehbeiträgen ein beliebter Gast.

Zwischen den älteren Herren in dunklen Anzügen wirkte er wie ein Exot. Auf seine erste Fortbildung für frisch gewählte Bürgermeister begleitete ihn ein Kamerateam. Die älteren Kollegen waren neidisch. "So viel Aufmerksamkeit hätten sie sich auch gewünscht", sagt Zimmermann. Doch er hat auch Situationen erlebt, in denen er und seine jungen Mitstreiter nicht ernst genommen wurden – nur wegen ihres Alters.