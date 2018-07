Sport

Drei Fragen, drei Antworten

Was ist passiert?

Eigentlich sollte es ein Zeichen für Gleichberechtigung sein: Der FC Barcelona hat sein Männerteam gemeinsam mit den Frauenfußballerinnen des Vereins auf gemeinsame Reise in die USA geschickt. Das Problem an der Geschichte: Während die Frauen in der Touristen-Klasse reisten, durften sich es die Männer in der Business Class gemütlich machen.