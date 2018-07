Das Brandenburger Tor

Die Aktion verband die Anti-Troll-Armee mit einer öffentlichen Würdigung. In einer Pressemitteilung heißt es:

"Mesut Özils Beitrag zu der 'Die Mannschaft' ist nicht nur ein sportlicher: In ihm sehen Millionen Jugendliche eine Identifikationsfigur und ein Vorbild. Mesut Özil stand als Deutscher Fußballnationalspieler auch für ein aufgeklärtes, offenes, modernes und vielfältiges Deutschland, in dem es jeder schaffen kann ganz gleich welcher Herkunft, Religion oder welchen sozialen Standes."

Doch es ging auch um Kritik – vor allem an der Berichterstattung der "Bild"-Zeitung. Auch vor dem Axel-Springer-Verlangsgebäude in Berlin war das Bild an einer Skulptur zu sehen. Hier mit den Worten "Best Never Racist":