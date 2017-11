Kann ein Instagram-Account gegen sexuelle Belästigung helfen? Ja!

Elaine: Eines morgens war ich im Park joggen und wurde von zwei Männern beobachtet (...). Ich wollte mich gerade dehnen. Sie kamen auf mich zu, einer sagte (...): "Möchtest du jetzt einen Dreier haben?" Ich sagte ihnen, dass sie gehen sollen, und habe mich weiter gedehnt. Sie gingen nicht... Elaine: Eines morgens war ich im Park joggen und wurde von zwei Männern beobachtet (...). Ich wollte mich gerade dehnen. Sie kamen auf mich zu, einer sagte (...): "Möchtest du jetzt einen Dreier haben?" Ich sagte ihnen, dass sie gehen sollen, und habe mich weiter gedehnt. Sie gingen nicht...

Stattdessen fragten sie: 'Kannst du aufhören dich so runterzubeugen? Das turnt mich total an.'

Gina: Ich war auf einem Festival (...), als mich plötzlich eine Gruppe von Jungs belästigte. Ich sagte sie sollen mich in Ruhe lassen. Einer von ihnen fasste mit seiner Hand zwischen meine Beine, nahm meinen Rock hoch und machte Fotos von meinem Schritt...

Er schickte das Bild an seine Freunde (...). Ich nahm ihm das Handy weg und lief zur Polizei (auf dem Festival-Gelände). (...) Sie sagten, sie könnten nichts tun. Der Junge musste dann das Foto löschen. Ich schämte mich.

Daniell: Ich saß in einem Bus in Kroatien, vier Männer saßen vor mir. Einer setzte sich neben mich und fing an sich zu unterhalten. (...) Er kam immer näher, versuchte, mich zu berühren und zu streicheln...

Er versuchte auch, mit seiner Hand unter meinen Pullover zu fassen. Ich sagte ihm, er solle mich in Ruhe lassen (...).

Emmeline: Es war ein warmer Abend in einer vollen Metro in Paris im Juli. Ich bemerkte, dass mich ein Mann die ganze Zeit anlächelte...

Nach einigen Minuten bemerkte ich, dass er sich dabei einen runterholte. Ich bekam Panik und rannte aus der Bahn.

Gabriella: Ich war 15, als ich auf dem Weg von der Schule nach Hause war (...). Wie immer trug ich meine Schuluniform. Ein Mann warf mir Luftküsse aus seinem Wagen zu. Ich ignorierte ihn, weil ich es eklig fand. Aber er hörte nicht auf...

Als ich mich umdrehte bemerkte ich, dass er angehalten hatte (..) und direkt auf mich zukam. (..) Ich rannte den Hügel runter um nach Hause zu kommen und schaute nicht zurück.

Hannah: Ich ging an einer Männergruppe vorbei, einer griff meinen Arm (...). Ich nahm meine Kopfhörer raus und sah ihn angewidert an. Er fragte: Woher kommst du?....