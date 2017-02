Martin Schulz begeistert junge Menschen. Woran liegt das?

Tech

Es ist leider nicht so lustig, wie es klingt.

Facebook macht auf Tinder – und will dich ab sofort mit Jungs und Mädels aus deiner Umgebung verkuppeln. Die neue App-Funktion "Discover People" schlägt dir fremde Facebook-Profile aus deinem Umfeld vor. Das Feature wird gerade weltweit per Update auf Android und iOS ausgespielt (TechCrunch). Auch in Deutschland ist "Discover People" schon verfügbar.

Die Funktion zeigt Facebook-Profile an, die an den gleichen Events wie du teilnehmen oder beim gleichen Unternehmen arbeiten. Auch der Wohnort oder die Mitgliedschaft in Fangruppen können für eine Verbindung reichen. Freunde, mit denen du bereits verknüpft bist, werden nicht angezeigt.