"Ich wünsche mir, dass Deutschland offen bleibt"

Gerechtigkeit

Was sich junge Menschen jetzt von Martin Schulz erhoffen

Martin Schulz. Seit der 61-Jährige offiziell zum Kanzlerkandidaten der SPD ernannt wurde, ist kaum ein Tag vergangen, an dem er nicht für Schlagzeilen sorgte. Sein Auftritt bei Anne Will und seine Ansage gegen Trump (bento). Seine guten Umfrage-Werte, in denen er Angela Merkel überholt (bento). Und sein Motto, das er unermüdlich wiederholt in diesen Tagen: "Deutschland muss wieder gerechter werden."