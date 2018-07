3

Wie reagierte Söder?

Söder selbst habe die Aktion kurz wahrgenommen. Als er ins Foyer kam, lagen die Studierenden am Boden, sagt Marlena: "Er hat etwa drei, vier Sekunden auf uns gestarrt, dann ist er rasch in einen Aufzug geflohen."



Ein Pressesprecher der bayerischen Staatskanzlei bestätigte gegenüber bento, dass Ministerpräsident Söder am Kongress in der HFF teilnahm. Ob und was er von dem Protest mitbekommen hat, wollte der Sprecher nicht näher kommentieren:

"Während der Aktion war der Ministerpräsident bereits auf dem Weg in den Veranstaltungssaal, in den er durch einen der beiden Haupteingänge geführt wurde. Nähere Hintergründe zu der Aktion sind nicht bekannt."

Die Frage, was Söder zur Kritik der Studierenden an seiner Asylpolitik zu sagen hat, ließ die Staatskanzlei unbeantwortet.

Deutschland hat seine Asylpolitik aktuell unter CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer deutlich verschärft und setzt sich für mehr Kontrollen im Mittelmeer ein. Allein im Juni sind dort laut IOM insgesamt 629 Flüchtlinge ertrunken. Die bislang höchste Zahl in diesem Jahr.