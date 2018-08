Und was macht Neuer? Er fordert in seiner ersten Reaktion nach dem Özil-Rücktritt, dass nun "wieder" Spieler eingeladen werden sollten, die "wirklich" stolz sind für das eigene Land zu spielen. Neuer erwähnt Özils Namen in dem Satz nicht, dass er ihn trotzdem meint, ist wahrscheinlich. Es muss ihm zumindest klar sein, dass der Satz so interpretiert wird.