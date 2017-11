AfD-Anhänger hetzen gegen einen Weihnachtsmarkt, der schon seit Jahren "Lichtermarkt" heißt

Elmshorn ist eine Kleinstadt in Schleswig-Holstein nahe Hamburg. Und immer in der Adventszeit steigt in Elmshorn der "Lichtermarkt", ein Weihnachtsmarkt im Stadtkern, mit Glühwein-Ständen und Lebkuchenherzen. Eröffnet wird der "Lichtermarkt" von als Engeln verkleideten Kindern, eines wird an einem Kran "herabgesandt". An den Adventssonnabenden verteilen die Elmshorner Engel dann Süßigkeiten.

Eigentlich könnte der "Lichtermarkt" ein richtig schönes Fest der Liebe sein – wenn nicht rechte Hetzer in diesem Jahr einmal mehr den Untergang des Abendlandes erwarteten.

Im Netz wettern sie gegen den Namen des Festes und die Aufmachung des Plakates. Darauf ist ein schwarzes Kind zu sehen. Das – kombiniert mit dem angeblichen Verschweigen des Wortes "Weihnachten" – sei ein Einknicken vor dem Islam.