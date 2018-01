Erklärt: Warum sind die Kurden das größte staatenlose Volk der Erde?

Gerechtigkeit

VW hat seine giftigen Abgase auch an Menschen getestet.

Ein Lobbyverein der deutschen Autoindustrie soll Menschen stundenlang Stickstoffdioxid ausgesetzt haben (bento). Die Forscher wollten herausfinden, ob und wie unbedenklich die Abgase von Dieselautos sind – und haben dafür einfach Tests an Menschen durchgeführt.

Der Fall war in der Nacht zum Montag bekannt geworden. Zuvor hatte bereits ein anderer Skandal für Aufmerksamkeit gesorgt: In einem ähnlichen Test ließ VW die Abgase auch an Affen untersuchen (bento).