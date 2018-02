CDU-Stiftung sagt Gender-Theorie den Kampf an

Der Einladungstext wirkt, als hätte ein AfD-naher Gender-Gegner seinen Hass in eine Veranstaltung gegossen. Tatsächlich wurde er von Karl-Heinz B. van Lier verfasst, Leiter des Politischen Bildungsforums der KAS in Rheinland-Pfalz.

Diese erzkonservativen Thesen haben ganz offensichtlich nichts mit einer ergebnisoffenen Diskussion zu tun. Warum sind keine Menschen eingeladen, die tatsächlich zu Gender-Studies an Unis forschen und wirklich Ahnung vom Thema haben?

Was genau ist Gender denn – und wo liegt das Problem?

Gender ist das englische Wort für soziales Geschlecht – im Unterschied zum biologischen. Gender Studies beschäftigen sich mit der Rolle dieses sozialen Geschlechts in der Gesellschaft. Zum Beispiel wird erforscht, wie Frauen in Filmen dargestellt werden und was das für Konsequenzen für unser aller Verhalten hat. Eine typische Annahme: Ob jemand eine Gebärmutter hat oder nicht, sagt wenig über seine Vorlieben und Talente aus (SPIEGEL DAILY). Dabei bemühen sich die Forscher um wissenschaftliche Unvoreingenommenheit, soweit das möglich ist. (Zeit Online)

Sprachlich knüpft die KAS-Einladung an die Kritik der AfD an der Gender-Forschung an. Es ist von "Gender-Ideologie" die Rede. Der Vorwurf lautet in der Regel, dass Gender-Theoretiker versuchen würden, Frau und Mann gleich zu machen, obwohl sie doch von Natur angeblich so unterschiedlich seien. Die Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht und dem, was uns durch unsere Umwelt, unsere Erziehung angewöhnt wird, ignorieren viele Kritiker dabei.