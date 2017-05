8 Tipps: So kannst du dich im Netz gegen Trolle durchsetzen

1. Stille Mitleser aktivieren.

Die Lautesten bekommen im Leben die meiste Aufmerksamkeit. Das ist auch im Netz so. Leider – denn dadurch entsteht häufig der Eindruck, ihre Meinung sei auch die verbreitetste.

Wenn du das nicht so stehen lassen, aber auch nicht alleine dagegen argumentieren willst, such dir am besten Mitstreiter. Denn es gibt sie – auch wenn sich viele von ihnen im Hintergrund halten.

Doch wie schaffst du es, sie zum Kommentieren zu ermutigen?

Häufig ganz einfach dadurch, dass du den ersten Schritt wagst. Christina Dinar schlägt Sätze vor wie: "Mich stört deine Aussage X. Bin ich die einzige, die sie rassistisch/beleidigend findet?"

2. An die anderen denken – und ein Signal geben.

Vielleicht denkst du gerade: "Warum muss ich mich überhaupt einbringen? Ich kann die Kommentare doch auch einfach ignorieren."

Klar. Allerdings ist dabei das Problem, dass in vielen Kommentaren bestimmte Gruppen oder einzelne Menschen konkret angegangen, beleidigt und verurteilt werden. Und wenn diese die Beiträge lesen und sehen, dass niemand für sie argumentiert, kann leicht der Eindruck entstehen, sie sind vollkommen allein mit dem Hass.

Im Zweifelsfall hilft also schon ein Kommentar, der Empathie mit den Betroffenen zeigt und ausdrückt: "Nein, das sehe ich anders.