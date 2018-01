Diese Sätze können junge Politiker nicht mehr hören

Trotzdem fragt Moderator Markus Lanz in seiner Talkshow den Juso-Chef Kevin Kühnert am Dienstagabend, ob er wohl alles, was er so tue, mit seinen Eltern abstimme. Kühnert ist 28 Jahre alt.

Kurz zuvor hatten wir die Erfahrungen von vier jungen Politikern unter dem Hashtag #diesejungenLeute geteilt – und nach weiteren Beispielen gefragt.