Immer hart an der Schmerzgrenze – mit Kevin Kühnert auf NoGroKo-Tour

Hillberg weiß noch nicht, ob sie für oder gegen die GroKo stimmt. Der Bauch sei gegen die GroKo, der Verstand dafür. "Der Partei würde die Opposition gut tun", glaubt sie. "Aber vielen Menschen im Land würde die GroKo helfen."

Harun Al-Saren sieht das auch so, der 23-Jährige hat sich entschieden. Vor vier Jahren kam er aus dem Jemen nach Deutschland, um Maschinenbau zu studieren. Nach seinem Abschluss würde er gerne bleiben. Im September trat er in die SPD ein, jetzt steht er hier in Hannover am Rande des Saals und hört genau zu. "Ich bin Fan von Kevin Kühnert", sagt er schließlich. Nur in einer Sache liege er falsch.