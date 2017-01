Ein Leben im Offline: "Ich verschicke Fotos auf einem Stick per Post"

Zuhause ist mein Handy jedenfalls ziemlich nutzlos . Ich kann nicht telefonieren, von mobilen Daten will ich gar nicht sprechen. Auch das WLAN im Haus meiner Eltern ist eine Katastrophe. Die Übertragungsrate ist so gering, dass es manchmal eine halbe Stunde dauert, um Bilder bei WhatsApp zu öffnen. Um mich mit meinen Freunden zu verabreden, kann ich natürlich auch zum Haustelefon greifen, das bin ich schließlich seit meiner Kindheit gewöhnt.

"Ich lebe in Eisenschmitt , einem winzigen Ort, 50 Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt – viel Wald, etliche Felder, 300 Einwohner. Seit Jahren gibt es Probleme mit den Sendemasten . Das ganze Dorf liegt in einem Funkloch . Für normalen Empfang müssen wir etwa fünf Kilometer mit dem Auto fahren. Manchmal, mit viel Glück, habe ich auf dem Balkon einen Balken , der aber sofort wieder verschwindet , wenn ich mich auch nur einen Millimeter bewege.

Wir haben mit drei jungen Menschen gesprochen, für die das nicht selbstverständlich ist. Bei ihnen funktioniert das Internet nicht, die technischen Verbindungen fehlen. In manchen Orten in Deutschland sind ganze Nachbarschaften einfach offline.

Trotzdem fühle ich mich oft ziemlich abgeschnitten von der Welt. Besonders jetzt in der Oberstufe macht sich das bemerkbar. Wenn ich zum Beispiel bestimmte Fachvideos schauen oder im Internet recherchieren muss. An meiner Schule ist es üblich, Hausaufgaben per E-Mail einzureichen. Abgabeschluss ist um 22 Uhr Abends. Ich plane vorsichtshalber eine halbe Stunde für das Verschicken meiner Hausaufgaben ein.

Oft muss ich den Router mehrmals aus- und anstellen und auch mal den Rechner runterfahren, bevor die Mail mit einer PDF-Datei im Anhang endlich rausgeht. Einmal hätte ich fast eine Sechs kassiert, weil die Verbindung komplett abbrach. Meine Lehrer kennen das Problem, aber niemand kann sich wirklich vorstellen, wie viel Nerven ein schlecht funktionierendes Internet kostet. Ganz oft höre ich von Menschen: 'Ist doch schön, mal nicht erreichbar zu sein.' Das mag vielleicht im Urlaub entspannend sein. Aber ganz sicher nicht, wenn man im Alltag von einer schnellen Verbindung abhängig ist."

Jana, 24, Studentin

Jana, 24 (Bild: Celia Wagner)

"Ich komme aus Nettetal. Das liegt in Nordrheinwestfalen an der Grenze zu Holland. Nettetal an sich ist gar nicht so klein. Es hat 42.000 Einwohner und ist in sechs Stadtteile unterteilt. Ich wohne in dem kleinen Stadtteil Schaag mit knapp 4000 Einwohnern.

Ich verschicke meine Fotos auf einem USB Stick per Post. Jana

Da ich am äußeren Rand von Schaag wohne, ist die Internetverbindung dort recht schlecht. Das größte Problem habe ich, wenn ich Daten hochladen will. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und fotografiere. Der Upload von Fotos in einer normalen, guten Auflösung funktioniert einfach nicht. Das versuche ich auch erst gar nicht, weil es so aussichtslos ist. Deswegen habe ich angefangen, meinen Kunden die Daten persönlich vorbeizubringen oder per USB-Stick zu verschicken.

Das Haustelefon funktioniert, das Handy-Netz bricht gelegentlich weg. Es kommt darauf an, wo ich im Haus stehe. Wenn ich Bilder per Whatsapp verschicken oder empfangen möchte, ist die Frage, ob das per WLAN funktioniert oder ob ich besser vor die Tür gehe und warte, bis mein Handy 3G empfängt. Aber selbst kleine Bilddateien brauchen meist um die drei Minuten.



In meinem Zimmer auf dem Dachboden empfange ich ganz schlecht Internet. Da gibt es zwei, drei komplett netzlose Stellen. Meine Freunde, die direkt an der Grenze wohnen, haben immer Ärger damit, dass das Netz von Deutschland nach Holland wechselt. Die haben oft total hohe Telefonrechnungen, weil sie aus Versehen im niederländischen Netz surfen."

Marion, 30, Studentin

Marion, 30 (Bild: privat)