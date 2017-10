Das denken junge Katalanen über den Streit mit Spanien

Momo, 32

Die Unabhängigkeit ist für mich ist eine Frage der Identität: Wir haben unsere eigene Sprache, unsere eigene Kultur und es fühlt sich an, als ob all das beschnitten werden soll. Katalanisch zu sprechen, und sei es nur in unseren Schulen, ist ein Problem für den spanischen Staat, das ist mein Eindruck. Außerdem missbraucht uns der spanische Staat ökonomisch. Von unserem Steuergeld wird kaum etwas wieder in Katalonien investiert.

Am Sonntag war ich Wahlhelferin, in der Nacht zuvor habe ich in der Schule geschlafen, damit das Wahllokal nicht versiegelt werden konnte.