Junge Israelis und Palästineser beantworten uns, ob Jerusalem Israels Hauptstadt sein sollte

Nachdem US-Präsident Donald Trump Jerusalem offiziell als Hauptstadt Israels anerkannt hat, ist der Nahe Osten in Aufruhr. Denn Jerusalem ist einer der Knackpunkte im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern: Beide beanspruchen Teile der Stadt als Hauptstadt.

Vor Trump hat kein einziger US-Präsident Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt – und auch die internationale Gemeinschaft vermeidet es bisher.

Die Botschaften aller internationalen Staaten befinden sich in Tel Aviv. Jerusalem ist außerdem die Stadt, die alle drei Weltreligionen vereint: Die Juden beten an der Klagemauer, die Christen in der Grabeskirche und die Muslime in der Al-Aqsa-Moschee.