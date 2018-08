Die britische Zeichentrick-Serie wurde 2004 veröffentlicht. Viele Jahre nach "Familie Feuerstein" oder "Wickie und die starken Männer", Serien, in denen die Frauen zu Hause bleiben, wenn draußen was Spannendes passiert. Das ist lange her – viel weiter ist "Peppa Wutz" trotzdem nicht. Warum ist diese Serie der absolute Hit für Menschen unter fünf?