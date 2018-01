Israel sucht Freiwillige, die Jagd auf Flüchtlinge machen

Flüchtlinge haben in Israel einen schweren Stand.

Vor allem Afrikaner kommen in einer gefährlichen Reise über die ägyptische Sinai-Halbinsel – Menschenhändler und Organ-Jäger lauern ihnen dort auf. In Israel angekommen, leben viele als Obdachlose, einen offiziellen Flüchtlingsstatus bekommen sie nicht. Die Uno geht von etwa 27.500 Eritreern und 7800 Sudanesen in Israel aus. Seit 2009 wurden nur 10 von ihnen als Flüchtlinge anerkannt – obwohl viele aus Bürgerkriegsregionen geflohen sind.

Die israelische Regierung bezeichnet sie selbst in offiziellen Dokumenten als "Eindringlinge", mehr als die Hälfte der Bürger stimmte der Aussage eines Politikers zu, dass Flüchtlinge ein "Krebsgeschwür" seien (Times of Israel).