Der IS ist am Ende – lockt aber Kinder mit dämlichen, neuen Cartoons

Das Gute ist: Die Propaganda wird weniger und schlechter.

Je mehr der IS militärisch in Bedrängnis gerät, desto weniger Möglichkeiten hat er, Gelder einzustreichen. Er beherrscht keine Ölfelder mehr, kann weniger Menschen Schutzgelder abpressen. All das schlägt auch auf die Infrastruktur der Miliz – ihr bleiben weniger Mittel, um für sich zu werben. Videos, Online-Magazine und Fotos, die Ende 2014 verbreitet wurden, hatten eine sehr viel professionellere Aufmachung als aktuelle Beiträge.

Auch große Plattformen wie Facebook, Twitter und Telegram engagieren sich mittlerweile stärker, islamistische Inhalte schneller zu löschen. Was bleibt, ist trotzdem die Strahlkraft der IS-Miliz in der Region.

Die Bürgerkriege in Syrien und im Irak nur militärisch zu unterstützen, ist daher zu wenig. Was es braucht, ist eine Perspektive für Kinder und Jugendliche – damit die Gehirnwäsche des IS nicht das einzige ist, was ihnen bleibt.

