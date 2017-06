Islamisten posen gerne mit Nutella. Warum machen die das?

Erst Ende 2016 änderte sich die Ansprache langsam. Statt Nutella wurden immer häufiger Schlachtszenen gezeigt. Zwar gab es Bilder von Enthauptungen und Pfählungen auch schon 2014 – aber damals richteten sich viele der grausamen Bilder an die Feinde des IS im arabischen Raum. Für den Westen war weiterhin die Utopie vom funktionierenden Kalifat reserviert.

Seitdem hat auch die IS-Führung ihrer Ansprache an potenzielle neue Kämpfer geändert. Es gehe jetzt nicht mehr darum, nach Syrien oder in den Irak auszuwandern – sondern in Europa Anschläge auf eigene Faust zu verüben (bento).

Über viele Propagandakanäle, zum Beispiel im Onlinemagazin "Dabiq", fordert der IS Anhänger gezielt auf, mit Fahrzeugen oder Messern auf Menschen loszugehen (hier erfährst du mehr über das Magazin). Die Anschläge in Berlin, in Frankreich und in Großbritannien zeigen auf erschreckende Weise, dass dieser Appell funktioniert.