Protest in Iran: "Wenn es so weitergeht, werden wir viel Blut in den Straßen sehen"

Wirtschaft in Iran

Zwischen dem Westen und Iran gab es lange Zeit diplomatische Funkstille. Weil Iran an einem eigenen Atomprogramm forschte, wurden Sanktionen auferlegt. Diese Maßnahmen haben das eigentlich ölreiche Land stark geschwächt.



Es fehlt an Jobs und guten Gehältern – die Arbeitslosenquote liegt bei mehr als zwölf Prozent. Lebensmittelpreise und Mieten steigen. Allein in Teheran stiegen die Immobilienpreise seit 2002 um mehr als 400 Prozent, doppelt so viel wie in Paris oder London.