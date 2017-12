Was es für einen Flüchtling bedeutet, wenn die CDU Abschiebungen nach Syrien diskutiert

Genau das wollen Joachim Herrmann (CSU) und Markus Ulbig (CDU), die Innenminister von Bayern und Sachsen, durchsetzen ( Die Zeit ). Wenn große Teile Syriens wieder sicher seien, sollten geflüchtete Syrer zurück – so ähnlich, wie es mit afghanischen Flüchtlingen längst gemacht wird. Dabei geht es zunächst nur um Syrer, die schwere Straftaten begangen haben.

Die Union streitet, ob syrische Flüchtlinge wieder in ihre Heimat abgeschoben werden sollen. Am Donnerstag startet die Innenministerkonferenz in Leipzig. Dann treffen sich die Innenminister aller Bundesländer von Deutschland – und reden über Sicherheitsfragen und Integration.

Was sagt jemand darüber, der direkt betroffen ist? Wir haben Fahman Hussein gefragt. Der 19-Jährige kam vor zwei Jahren nach Deutschland, er floh aus einem kleinen Dorf im Osten von Syrien. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" beherrschte Gebiete in der Nähe, Anhänger des syrischen Diktators Baschar al-Assad wollte den damals 17-Jährigen in den Armeedienst zwingen. Fahman sagt:

Auch wenn keine Bomben mehr fallen: Solange Assad an der Macht ist, ist ganz Syrien für viele wie mich unsicher.

Was Fahman darüber denkt – und welches Signal die CDU mit ihrem Vorschlag an Flüchtlinge in Deutschland sendet – erfahrt ihr im Video:

