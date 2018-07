Fühlen

NFL Profi Tom Brady hat kein Sixpack – und wird dafür kritisiert

Sportliche Leistung – das ist es, was zählt, wenn man professionell Football spielt. Tom Brady ist Quarterback bei den New England Patriots, der amerikanischen Footballmannschaft, die 2017 zuletzt den Super Bowl gewonnen hat. Sein Spitzname ist "The G.O.A.T", "The Greatest Of All Time". (ESPN) Fitter als er wird man nicht so leicht.