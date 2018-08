Du hast bereits bei der Deutschen Bahn die Forderung nach Fairtrade-Kaffee durchgesetzt. Warum ist Kaffee so ein Thema für dich?

"Ich trinke selber sehr gern Kaffee, aber eben nur fair gehandelten. Daher merke ich im Alltag immer wieder, welche Firmen diesen anbieten und welche nicht. Tchibo und Starbucks haben immerhin mindestens einen fairen – Ikea, McDonald's und auch viele Airlines haben keinen einzigen.

Kaffee ist in Bezug auf das Handelsvolumen einer der wichtigsten Rohstoffe der Welt. Dadurch hätten Veränderungen auf dem Kaffee-Markt auch eine große Wirkung. Andere Produkte liegen mir auch am Herzen, aber bei Kaffee kann man global gesehen am meisten bewirken."