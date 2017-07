In Halle wollen rechte Hipster ein Hausprojekt etablieren

Wäre da nicht das aus den 1930ern stammende NS-Gedicht auf Müllers Wade, könnte man den 27-Jährigen und seine Freundin fast für normale Hipster halten.

Dennis beobachtet die IB schon lange Dass die "Identitären" ausgerechnet in Halle ein solches Großprojekt starten, hält Dennis*, 22, für keinen Zufall. Er gehört zu der Gruppe von Aktivisten, die seit kurzem den Protest gegen das Haus organisiert. Aus Angst vor Übergriffen auf der Straße oder auf seine Wohnung will er seinen echten Namen nicht im Internet lesen.

In Halle müssen rechte Aktivisten mit wenig Gegenwind rechnen, weil die Stadt eher klein ist. Dennis, 22, Student

Dennis engagiert sich in seiner Stadt schon seit mehreren Jahren gegen die rechte Szene und beschreibt Probleme, die viele Gemeinden im Osten seit der Wende prägten: Einwohner, die lieber nichts sagen, wenn gegen Ausländer und Migranten gehetzt wird; Politiker und Polizisten, die wegschauen, wenn Nazis in der Stadt aufmarschieren. Von dieser Mentalität profitiere die Szene noch heute, glaubt Dennis: "In Halle müssen rechte Aktivisten mit wenig Gegenwind rechnen, weil die Stadt eher klein ist. Deshalb gelingt es Nazis, Burschenschaftlern und Rechtspopulisten hier leichter, sich zu vernetzen." Nach der Wende verlor Halle Zehntausende Einwohner. Mit Willkommenspaketen und aufwendigen Kampagnen wurde jahrelang um westdeutsche Abiturienten geworben. Millionensummen der EU ließen die zu DDR-Zeiten verfallene Innenstadt wieder erblühen. Inzwischen sind viele der Gründerzeitbauten aufwendig saniert - und dennoch immer noch erschwinglich. Wer hier studieren möchte, findet problemlos ein WG-Zimmer im Altbau für unter 300 Euro. Das zieht: Inzwischen meldet die Uni regelmäßig Rekorde bei den Neu-Einschreibungen. 27 Jahre nach der Wiedervereinigung wirkt die Stadt fast, als hätte sie sich erfolgreich neu erfunden. Doch dass die Identitären jetzt auf dem Vormarsch sind, stellt diesen Erfolg und die neu gewonnene Attraktivität auf eine Probe. Wie immun gegen rechte Verführer ist die Stadt? Und wie viel Toleranz braucht es im Umgang mit Rechtsradikalen? Darüber wird in den kleinen Cafés in der Altstadt jetzt vermehrt diskutiert.

Linh fürchtet die Gewalt der Gruppe Linh kennt die Auseinandersetzung mit den Identitären aus nächster Nähe - Melanie Schmitz studiert mit ihr. Im Seminar sei die Gesinnung der neu ans Institut gewechselten Kommilitonin kaum aufgefallen, sagt die 22-Jährige: "Erst als ein Bekannter mir gesagt hat, wofür die Gruppe steht, habe ich mich damit beschäftigt."



Die Gruppe ist nicht so friedlich wie sie tut Linh, 23, Studentin

Linh, deren Eltern in den Achtzigern aus Vietnam nach Halle kamen, fürchtet, dass sich die Rechten am Ende als Opfer inszenieren könnten. Als Verfolgte, die auf dem Campus nicht geduldet würden. Doch darum gehe es nicht: "Natürlich kann denen niemand verbieten, auch zu studieren. Aber die Gruppe ist nicht so friedlich wie sie tut, mehrere Mitglieder waren früher im Jugendverband der NPD oder sind wegen Gewalttaten vorbestraft." Aktuell verhandelt das Amtsgericht Halle gegen einen 25-jährigen Identitären, der vergangenes Jahr einen Studenten in der Straßenbahn angegriffen haben soll (Mitteldeutsche Zeitung). Zum Prozessauftakt reiste extra der Vordenker der österreichischen Identitären, Martin Sellner, aus Wien an, um seine Kameraden zu unterstützen. Die klare Botschaft: Wir halten zusammen.

Der Rechtsextremismus-Forscher sieht die Identitären als Türöffner

Dass die Gruppe Gewalt als Widerstand darstellt, überrascht Matthias Quent nicht. Der Direktor des Jenaer Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft beobachtet die Identitären und ihre Strategie genau. Er glaubt, dass die Gruppe eine wichtige Rolle in der rechten Szene einnimmt:



Die Identitären sehen sich als eine Avantgarde, die im Stil der 1920er-Jahre rechten Widerstand leistet gegen ein angeblich verkommenes, liberales System. Dr. Matthias Quent, Rechtsextremismusforscher

Eigentlich ist die Gruppe sehr klein. Doch durch ihre Aktionen und Parolen verschieben sie immer wieder die Grenzen dessen, was gesagt werden kann. Davon profitieren auch andere.” Zu den “Anderen” gehören auch mehrere AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt, die das Haus während der Gegendemonstration demonstrativ besuchten, obwohl ein Unvereinbarkeitsbeschluss ihrer Partei genau das eigentlich verbietet. Wichtigster Unterstützer ist jedoch vermutlich der rechte Vordenker Götz Kubitschek. Er unterstützt im Hintergrund den Aufbau des Hausprojekts und betreibt gleich in der Nähe von Halle mit dem “Institut für Staatspolitik” einen rechten Thinktank, der immer wieder als Schnittstelle zwischen Erzkonservativen und offen Rechtsradikalen beschrieben wird. “Kubitschek träumt schon seit Jahren von einem rechten Umsturz der Verhältnisse und einer aktivistischen Bewegung. Mit der Migrationskrise sah er die passende Gelegenheit gekommen”, meint Rechtsextremismus-Forscher Quent. Wie geht es nach dem Sommer weiter? Im Sommer wollen die Identitären ihr Haus offiziell eröffnen, die Nachbarn wurden bereits eingeladen. Bis dahin wollen Dennis und Linh nicht locker lassen, mehrere Aktionen sind geplant, um den Identitären klar zu machen, dass diejenigen, die für eine weltoffene und nicht-rassistische Gesellschaft sind, in Halle in der Mehrheit sind. Zur ersten Demonstration waren die Verhältnisse klar: Mehr als 700, überwiegend junge, Menschen protestierten gegen das Haus. Auf der anderen Seite, beim veganen Schnitzel-Grill, stand ungefähr ein Zehntel davon. Linh und Dennis hoffen, dass es so bleibt.