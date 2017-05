Warum ich kein überzeugter Europäer bin

2. Nationalisten sind Teil des Bündnisses.

Merkwürdig finde ich auch die verbreitete Meinung, dass der Rechtsruck in Deutschland, Frankreich und vielen weiteren Ländern im Widerspruch mit der europäischen Einheit stünden. Viktor Orbán in Ungarn und die PiS-Partei in Polen regieren bereits und sind trotzdem Teil der Union. So betrachtet zwingt mich die EU, mich mit Regierenden oder den Regierten zu solidarisieren, die fremdenfeindliche und undemokratische Ideen unterstützen. Darauf hab ich keine Lust. Diese Rolle überlasse ich getrost dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der Orbán bereits im bayerischen Landtag empfing.