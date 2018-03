Heute Show: So sarkastisch fasst Oliver Welke das Drama um die Essener Tafel zusammen

Today

Was können - und was dürfen sie?

An einer Grundschule in Berlin patrouillieren Security-Mitarbeiter, um die Lehrer zu entlasten. Was können - und was dürfen sie?

Zwei Grundschüler prügeln sich in der Pause, einer liegt am Boden, der andere tritt nach. Oder: Ältere Freunde eines Sechstklässlers reißen während des Unterrichts die Klassentür auf und rufen "He, Alter, komm raus, wir gehen jetzt!"