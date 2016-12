Diese Menschen haben häusliche Gewalt erlebt und reden offen darüber

Gerechtigkeit

Es gab Momente in ihrem Leben, da konnten sie nicht lachen. Jetzt blicken sie in die Kamera als wollten sie sagen: "Ich bin stark, ich fühle mich wohl so wie ich bin." Ihre Blicke zweifeln nicht, sie schenken Zuversicht.

Die Künstlerin Chantal Barlow, 29, hat junge Frauen fotografiert, die häusliche Gewalt erlebt haben. Herausgekommen sind Porträts selbstbewusster Frauen.

Sie wollen Mut machen und offen über das reden, was passiert ist.