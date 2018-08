Fühlen

Bist du sportlich? Klar, zweimal die Woche laufen, mindestens dreimal Fitnessstudio. Liest du gerne? Ja, gerade diesen Krimi-Bestseller. Und dein Ex – hast du noch Kontakt? Gar nicht, haben uns total einvernehmlich getrennt.

Beim ersten Date dürfen keine Schwächen gezeigt werden. Da ist fast alles erlaubt, ein bisschen flunkern auch. Aber dieses Date, das am Sonntag auf dem Union Square in Manhattan stattfand, hatte mit Flunkern nicht mehr viel zu tun. Eine Frau namens Natasha Aponte log gleich Dutzende Männer an.

Sie lud nämlich mehr als 100 Tinder-Dates gleichzeitig nach New York ein, ohne dass sie voneinander wussten.

Dahinter verbirgt sich ein Experiment, dessen Auflösung noch auf sich warten lässt.