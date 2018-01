Flüchtlinge bewerten ihre Lager auf Google Maps

Das ist möglich, weil Google Maps die Notcamps als Unternehmen freigibt und es Nutzern so ermöglicht, dazu Bewertungen abzugeben.

Die größten Flüchtlingscamps der Welt liegen nicht in Europa – sondern in Afrika und dem Nahen Osten. Allein Kenia beherbergt die vier größten Camps der Welt, mit je mehr als 85.000 Einwohnern. Dort suchen vor allem Flüchtlinge aus dem benachbarten Somalia Schutz. (Hier erfährst du mehr über die Lage in Somalia)

Das fünftgrößte Flüchtlingscamp, Zaatari, liegt in Jordanien. Es beherbergt knapp 79.000 Flüchtlinge, vor allem aus dem benachbarten Syrien (UNHCR). Deutlich kleiner sind die Camps in Europa, Camp Moria auf der Insel Lesbos war für 2000 Flüchtlinge ausgelegt. Momentan beherbergt es rund 6000 Menschen (Al-Jazeera).

So bewerten Flüchtlinge ihre Camps – in Europa schneiden sie mit am schlechtesten ab: