In seinen Texten und Reden offenbart sich eine Weltsicht, die allem widerspricht, wofür wir persönlich und in unseren Arbeiten einstehen.

Eine Sprecherin des Kaufhaus Görlitz , das den Wettbewerb austrägt, sagt zu bento weiterhin, die Sache wurde "hochgespielt". Durch den Wettbewerb sollen junge Talente gefördert werden und "in den Dialog treten" – die Absage der Designerinnen verhindere nun genau das. "So geht die Schönheit des Gedankens hinter dem Euro Fashion Award kaputt."

"Wir haben erst überlegt, ob wir dabei bleiben und die größere Bühne für ein Statement nutzen", sagt Hagar. Allerdings wäre das "hoch gepokert": Hätten sie nichts gewonnen und erst danach ihren Unmut veröffentlicht, "wäre das falsch rübergekommen". Vorher abzusagen, sei daher die beste Option gewesen.

"Jetzt haben wir die Chance, etwas zu sagen, anstatt wegzusehen und das Geld zu nehmen", sagt Hagar.

Hagar hofft, dass der Schritt eine Debatte auslöst. Sie will Stöcker nicht mundtot machen – er könne äußern, was er wolle. Aber sie will, dass Populismus nicht still akzeptiert wird. Dass sich jeder für eine freie Gesellschaft stark macht.