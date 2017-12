Was du im Jura-Studium über Frauen lernst, ist erschreckend

Dana-Sophia Valentiner, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Jura an der Helmut-Schmidt-Universität, wollte herausfinden, inwiefern juristische Fälle im Studium Geschlechterrollen reproduzieren – und wie sich das ändern ließe. Wir haben mit ihr gesprochen.

In der Stichprobe enthalten waren Fälle aller prüfungsrelevanter Rechtsgebiete: 30 Fälle davon behandelten Öffentliches Recht, 38 Fälle Zivilrecht und 21 Fälle Strafrecht.

Richtig bewusst wurde es mir dann i n der Examensvorbereitung . Ich hatte ein Fallbuch, in dem 45 Personen vorkamen. Es ging um Gesellschaftsrecht, die Protagonisten waren Geschäftsführer, Insolvenzverwalter, Ärzte. Von 45 Personen waren zwei Frauen: eine war Sekretärin und eine andere Patientin .

Im dritten Semester beispielsweise gab es im Schuldrecht eine Protagonistin, die sich durch mehrere Fälle zog. Sie hatte sich ein rosa Kofferset gekauft und verstrickte sich in Schulden , verhielt sich dabei immer wieder ziemlich dämlich. Das war richtig Klischee und hat mich geärgert.

In 66 Prozent der Fälle wird ausschließlich die männliche Bezeichnung genutzt, auch im Plural, zum Beispiel: "der Bewohner" oder "die Kollegen".

Ich finde, gerade in der juristischen Ausbildung machen wir das generell zu wenig, dabei ist es hier besonders wichtig. Wir begreifen Recht zu sehr als etwas Objektives.

Es wundert mich, dass Juristen und Juristinnen den Einfluss ihres persönlichen Denkens auf juristische Entscheidungen dabei so wenig hinterfragen.​

In der Studie schlagen wir drei Strategien vor, die sich ergänzen könnten:

Aber ich kann mir vorstellen, dass auch viel damit zusammenhängt, wer die Aufgaben stellt: Wenn das überwiegend Männer sind, die ja auch überwiegend lehren, orientieren sie sich womöglich an ihrem eigenen Umfeld.

Es hat sich schon etwas verändert: Die Fälle sind bei weitem nicht mehr so sexistisch oder rassistisch. Das Problem ist subtiler geworden. Manche Fälle sind auch sowas wie Klassiker, die kommen eben immer wieder.

Wie haben Sie ihr Jurastudium wahrgenommen: War Ihnen sehr bewusst, eine Frau zu sein?

Was mir am meisten aufgefallen ist: Es fehlen weibliche Vorbilder. Als ich überlegt habe, zu promovieren, musste ich feststellen, dass es kaum Professorinnen gibt. Interessanterweise habe ich mich im Studium auch in Richtung Sozialrecht orientiert, wo besonders häufig Frauen arbeiten.