Warum eine Kandidatin mit Größe 38 "Germany’s Next Topmodel" kein bisschen besser macht

Germany's next Topmodel ist eine Sendung, in der sehr, sehr dünne Frauen gerne Model werden wollen. In der Jury sitzen Heidi Klum und zwei andere, die irgendwas sind, Designer oder so. Das ist aber egal, weil die nur das Toast am Klum-Sandwich sind, in dem es um den Belag geht: Heidi Klum.

Das ist alles nicht neu, das kennen wir schon. Neu ist, dass jetzt auch junge Mädchen mitmachen dürfen, die von Jury, Konkurrentinnen und sich selber "curvy" genannt werden.